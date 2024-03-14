Происшествия 14 марта 2024, 13:23 Фейк: артиллерия ВС России обстреливала поселок Теткино в Курской области Информацию об обстреле Теткино со стороны ВС России опровергли РИА «Новости»

Читать 360tv в

В мессенджерах появилась информация, что российские военные якобы нанесли артиллерийский удар по поселку Теткино в Курской области. Но она оказалась фейком.

Фейк

В ряде украинских Telegram-каналов разместили видеоролики, которые якобы подтверждают захват Теткино украинскими диверсантами и обстрел населенного пункта российской артиллерией. Авторы публикаций отметили, что украинские бойцы укрываются от обстрела российской армии.

Реклама

Правда

Данный видеоряд появился в Сети еще в марте 2022 года. На самом деле на кадрах показали город Краматорск в ДНР. Что касается попытки диверсионной группы ВСУ зайти в Теткино, то ВС России ее сорвали, о чем сообщала пресс-служба Минобороны.

Губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале также отмечал, что атаки населенного пункта произошли именно с украинской стороны.

Таким образом, информация о якобы обстреле поселка Теткино в Курской области со стороны российской артиллерии является недостоверной. Минобороны и власти региона подтверждали, что обстрел шел со стороны Украины, атаки ДРГ отразили военные.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.