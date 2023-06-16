Происшествия 16 июня 2023, 14:51 Фейк: 205-я отдельная мотострелковая бригада России взяла ответственность за подрыв Каховской ГЭС Признание российского военного в подрыве Каховской ГЭС оказалось работой ЦИПсО Пресс-служба МЧС

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Информация о том, что боец 205-й отдельной мотострелковой бригады России запустил Telegram-канал и от имени своего подразделения признался в подрыве Каховской ГЭС, оказалась фейком. Его создал Центр информационно-психологических операций Украины.

Фейк

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал пост со скриншотом, в котором говорилось, что 205-я отдельная мотострелковая бригада якобы призналась в подрыве дамбы Каховской ГЭС. Он показал запись из Telegram-канала «205-я отдельная мотострелковая бригада», который публиковал посты якобы от имени контрактника по имени Кирилл с ником ieZekiil_9.

Среди записей «бойца» часто встречались попытки запугать местное население Запорожской и Херсонской областей скорым наступлением Вооруженных сил Украины на города и анонсы обстрелов с точным указанием, из каких орудий их произведут.

От себя: Скадовск+Бердянск.Скоро.

Атаки на Херсонском участке увеличились. Захват Потемкина и Белогрудово позволит противнику развить успех на Голую Пристань. Соответственно Кинбурнская коса перестанет быть важной точкой обороны.

Высадка десанта противника в Энергодар неизбежна. Это будет одним из этапов наступления.

На сейчас в районе полог продолжаются бои с применением авиации. Противник не сбавляет давления не прекращает штурма наших позиций. Сегодня ночью будет массированный обстрел систем Himars тыловых районов Мелитополя и Токмака. Есть информация о значительном увеличении танковых соединений противника на данном участке.

Также контрактник, находящийся в зоне проведения спецоперации, показал недюжинные знания во внешней политике, пытаясь обесценить сотрудничество России и Китая.

У всего есть цена. И очень интересно узнать цену текущей позиции Китая. Территории или все-таки ресурсы?

А если серьезно то цель приезда это переговоры не с нами. С Америкой. Вот такая она сложная китайская дипломатия.

Правда

На самом деле 205-я отдельная мотострелковая казачья бригада не имеет своего Telegram-канала. Это можно понять даже по тому факту, что аватарка канала не похожа на шевроны с вышитым словом «Казачья», которые носят ее военнослужащие.

Также сами военнослужащие заявляли, что они не создавали Telegram-канал своей бригады, а в мессенджере под именем их формирования действовали специалисты украинского ЦИПсО.

Информация о том, что 205-я отдельная мотострелковая бригада призналась в подрыве плотины Каховской ГЭС, является фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.