Происшествия 16 августа 2023, 09:51 Федцентры Минздрава и больницы Москвы приняли пациентов из Махачкалы Минздрав: 16 пациентов из Махачкалы приняли в федцентрах и больницах Москвы

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Федеральные центры Минздрава России и больницы Москвы приняли 16 пациентов, пострадавших при взрыве в Махачкале. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей министерства.

Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь, подчеркнули в Минздраве.

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Взрыв в пригороде Махачкалы прогремел вечером 14 августа. По последним данным, погибли 35 человек.

«Семьям погибших и пострадавшим оказывается материальная и психологическая помощь. Лечение раненых находится на моем личном контроле», — сообщил ранее глава республики Сергей Меликов.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал дагестанских бизнесменов и сотрудников надзорных органов думать о последствиях, прежде чем принимать незаконные решения.

«Это что такое, у человека под балконом находится заправка на проспекте Акушинского», — привел пример Абдулмуслимов.

Он возмутился, что те, кто строит АЗС с нарушениями установленных требований, не думают о том, что может произойти.