16 августа 2023, 09:51
Федцентры Минздрава и больницы Москвы приняли пациентов из Махачкалы
Минздрав: 16 пациентов из Махачкалы приняли в федцентрах и больницах Москвы
Федеральные центры Минздрава России и больницы Москвы приняли 16 пациентов, пострадавших при взрыве в Махачкале. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей министерства.
Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь, подчеркнули в Минздраве.
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Взрыв в пригороде Махачкалы прогремел вечером 14 августа. По последним данным, погибли 35 человек.
«Семьям погибших и пострадавшим оказывается материальная и психологическая помощь. Лечение раненых находится на моем личном контроле», — сообщил ранее глава республики Сергей Меликов.
Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал дагестанских бизнесменов и сотрудников надзорных органов думать о последствиях, прежде чем принимать незаконные решения.
«Это что такое, у человека под балконом находится заправка на проспекте Акушинского», — привел пример Абдулмуслимов.
Он возмутился, что те, кто строит АЗС с нарушениями установленных требований, не думают о том, что может произойти.
Взрыв в Махачкале 14 августа
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