Происшествия 23 ноября 2023, 11:55 «ФедералПресс»: пермский аэропорт Большое Савино работает с перебоями из-за снегопадов

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Часть прибывающих самолетов в пермский аэропорт Большое Савино направили на запасные аэродромы из-за обильных снегопадов. Некоторые рейсы на вылет осуществляются с большой задержкой, написал «ФедералПресс».

В сообщении пресс-службы воздушной гавани говорится, что сотрудники аэродромной службы в режиме нон-стоп расчищают ото льда и снега взлетно-посадочную полосу.

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Рейсы СУ 1204 из Москвы и ZF 4164 из Пхукета перенаправили в аэропорт Кольцово, рейс ЕО 1106 из Минска — в Нижний Новгород, ДР 365 из Сочи — в Уфу.