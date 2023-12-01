Происшествия 01 декабря 2023, 11:19 Федеральный уровень реагирования из-за урагана установили в Крыму, Севастополе и ДНР МЧС: шторм в ДНР, Крыму и Севастополе отнесли к ЧП федерального уровня РИА «Новости»

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Последствия урагана в южных регионах России отнесли к ЧС федерального уровня. Об этом РИА «Новости» сообщило МЧС России.

«Федеральный уровень реагирования установлен из-за разгула стихии в ДНР, Крыму и Севастополе», — указали в сообщении.

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Из-за урагана пострадали прибрежные зоны, волны на Черном море достигали восьми метров в высоту. Штормовой ветер срывал крыши с домов и валил деревья. Непогода повредила электроснабжение и вызвала проблемы с питьевой водой. По информации МЧС, предварительный ущерб от буйства стихии в Крыму составил 39,7 миллиарда рублей.

Из-за непогоды пострадала транспортная система региона Краснодарского края. Некоторые участки железной дороги, находящиеся у побережья, размыло. Упавшие из-за мощного ветра деревья перекрывали дороги.

Синоптик Александр Шувалов связал шторм на юге России с глобальными изменениями климата. Он отметил, что обрушившийся на Крым и Кубань ураган полностью отступит в декабре.