Федеральную трассу пришлось перекрыть в Тюменской области из-за ДТП

ДТП произошло на автодороге Р-402 Тюмень — Ишим — Омск. В результате движение по трассе перекрыли. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу «Уралуправтодор».

На 37-м километре трассы столкнулись фура и легковой автомобиль KIA. Автомобилям приходится объезжать аварию через поселок Богандинский. На данный момент нет информации о том, сколько будут длиться ограничения. На месте происшествия действуют сотрудники ДПС.