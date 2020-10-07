Федеральную трассу «Каспий» перекрыли из-за взрывов на рязанских складах

Федеральную трассу «Каспий» пришлось перекрыть из-за взрывов на бывших воинских складах под Рязанью. Шоссе ведет на Волгоград и Астрахань.

В радиусе пяти километров от горящих складов эвакуируют жителей деревень и поселков, сообщает региональный МЧС.

«Силы и средства МЧС России выдвинулись на место пожара на складе боеприпасов в Рязанской области. В готовность приведен самолет Ил-76 МЧС России. К реагированию привлечены 40 человек и 14 единиц техники», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В течение последнего часа снаряды на складе взрываются каждые десять секунд, добавили представители МЧС. Сначала в арсенале вспыхнул пожар, огонь привел в действие оставшиеся боеприпасы.

Пожар начался из-за пала травы вокруг складов в поселке Шелемишево в Рязанской области. Жителей населенного пункта уже эвакуировали. В социальных сетях очевидцы выкладывают фото и видео с места происшествия. На кадрах видны огромные клубы черно-коричневого дыма, которые поднимаются на полями и шоссе. Местные жители рассказывают, что даже в соседних поселках от взрывов дрожат стены.