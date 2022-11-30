Происшествия 30 ноября 2022, 13:55 Фасад дома обрушился во Владивостоке из-за сильного ветра

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Во Владивостоке на улице Толстого из-за непогоды обрушился фасад жилого дома. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

Сильный ветер разрушил облицовочные панели почти со всей стены многоэтажки. В данный момент обломки фасада лежат рядом с пострадавшей стеной.

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Эксперты из строительной отрасли считают, что обрушение могло произойти из-за некачественного монтажа или плохой гидроизоляционной работы.

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