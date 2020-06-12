Фасад дома обрушился в центре Москвы

Дом на Шлюзовой набережной под номером 2/1, строение 1, потерял часть своего фасада, которая рухнула на землю. Об этом «360» сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы.

Источник фото: пресс-служба префектуры ЦАО Москвы

В администрации отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. Само здание нежилое, построенное в 1934 году.

На место происшествия прибыл собственник. Около здания выставили ограждения на случай, если обрушение продолжится.

Специалисты приступили к исследованию, чтобы выяснить причины случившегося.