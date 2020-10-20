Фаршированные блины стали причиной поножовщины в Братске

Братский городской суд приговорил женщину к девяти годам лишения свободы за убийство своей приятельницы. Конфликт произошел из-за фаршированных творогом блинов.

Убийство произошло в мае этого года. Обвиняемая работала посудомойкой в ресторане, а когда был объявлен режим самоизоляции женщина начала пить. Обе приятельницы жили в общежитии. Одна из соседок женщины угостила ее блинами с творогом, а та поделилась со своей сожительницей. Информация об этом появилась на сайте суда.

В ходе очередного застолья выяснилось, что подруга отдала те блины собаке. Женщина обиделась и отругала ее за это. Через день обида не прошла и обвиняемая вновь вспомнила про этот случай.

«У нее с С. Л. опять возник словесный конфликт из-за того, что та кормила собаку фаршированными блинами. С. Л. сказала, что она и ее внуков угощает блинами, тем самым сравнив ее внуков с собаками, на что она оскорбилась и сказала, что ее внуки — не собаки», — говорится в тексте приговора.

После этого подсудимая свалила приятельницу на пол и нанесла ей ножевое ранение. Пострадавшая не кричала, а только оскорбляла убийцу. Тогда женщина принялась резать лицо. Через некоторое время сожительница умерла, а обвиняемая отправилась спать. На утро она укрыла труп одеялом и пошла по своим делам.

И только через несколько дней, когда начал появляться характерных запах, соседки обнаружили в комнате труп.

Суд также отметил, что обвиняемая на момент преступления отбывала условный срок за разбой.

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