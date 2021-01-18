18 января 2021, 09:22
Фанерный комбинат загорелся в Уфе
Утром 18 января на фанерном комбинате в Уфе начался пожар. Ему присвоили повышенный ранг. С территории предприятия эвакуировали 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии.
«В ходе разведки установлено, что происходит горение готовой продукции (листы ДВП) на втором этаже на площади 100 квадратных метров. Тушение пожара производится по повышенному рангу пожара № 3, оно осложняется большой пожарной нагрузкой», — говорится в сообщении ведомства.
Пожар тушат 68 человек и 20 единиц техники. На место ЧП выехал начальник регионального главка МЧС Марат Латыпов. Работает лаборатория от службы обеспечения мероприятий гражданской защиты Башкортостана. Специалисты берут пробы воздуха. Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 12 человек.
Эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели спасательного ведомства сейчас выясняют причины пожара.