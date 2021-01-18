Фанерный комбинат загорелся в Уфе

«В ходе разведки установлено, что происходит горение готовой продукции (листы ДВП) на втором этаже на площади 100 квадратных метров. Тушение пожара производится по повышенному рангу пожара № 3, оно осложняется большой пожарной нагрузкой», — говорится в сообщении ведомства.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Пожар тушат 68 человек и 20 единиц техники. На место ЧП выехал начальник регионального главка МЧС Марат Латыпов. Работает лаборатория от службы обеспечения мероприятий гражданской защиты Башкортостана. Специалисты берут пробы воздуха. Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 12 человек.

Эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели спасательного ведомства сейчас выясняют причины пожара.