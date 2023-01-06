Происшествия 06 января 2023, 12:26 Фанаты пострадали в драке с охранниками на концерте рэпера Loc-Dog РЕН ТВ: врачи оказали помощь зрителям концерта рэпера Loc-Dog после драки с охраной Unsplash

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Московский концерт рэпера Loc-Dog (настоящее имя — Александр Жвакин) закончился дракой между зрителями и охранниками. Как сообщил РЕН ТВ, потасовка началась после того, как фанаты решили дождаться исполнителя, чтобы сделать селфи.

Присутствие собравшихся в холле поклонников не понравилось охранникам. Зрителей попросили покинуть помещение, но уходить без фотографии любимого исполнителя люди не захотели, и начался конфликт, который перерос в драку.

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В потасовке пострадали мужчина и женщина, которым понадобилась медицинская помощь. По неподтвержденным данным, медики диагностировали у пострадавшего раны головы, а у фанатки — ушибы челюсти и повреждения связок. Врачи после необходимых процедур отпустили пострадавших домой.

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