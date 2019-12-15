Фанаты Макса Коржа подрались с пожарными на концерте в Перми

Число пострадавших в ДТП фанатов Макса Коржа увеличилось до 14 человек Подробнее

Разбушевавшиеся меломаны схватили пожарный рукав, за это их облили водой. В потасовку вмешалась охрана, а позже на место инцидента приехала полиция.

Это не единственное происшествие, связанное с концертом Коржа в Перми. Группа поклонников его творчества, которая специально приехала на выступление из Екатеринбурга на заказном автобусе, попала в серьезное ДТП на обратном пути.

Водитель на трассе заснул и автобус перевернулся. ДТП произошло в 05:10 по Москве на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург 14 декабря. В машине находились 53 пассажира. Пострадали 14 человек.