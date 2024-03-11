Происшествия 11 марта 2024, 17:05 Фанатку Shaman’а развели перед концертом 8 марта Shot: мечтавшую попасть на концерт певца Shaman’а москвичку обманули мошенники РИА «Новости»

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Москвичка, желавшая посетить концерт певца Shaman’а 8 марта, лишилась денег, пытаясь приобрести билет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно данным канала, 42-летняя женщина вначале попыталась купить билет на шоу «Ты моя» на официальном сайте артиста, но обнаружила, что все они уже проданы. Она начала искать в социальных сетях и нашла объявление некой Анны о продаже места во втором ряду за восемь тысяч рублей.

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В Telegram продавец представилась уже другим именем, но женщину это не смутило. Она перевела восемь тысяч рублей на указанный счет, ожидая получить электронный билет. Однако вскоре обнаружила, что ее заблокировали во всех мессенджерах.

Осознав, что поход на концерт любимого исполнителя не состоится, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Правоохранители начали проверку.

В честь 8 Марта Shaman выступил с новой песней «Мама» в Можайской женской исправительно-трудовой колонии № 5. Артист признался, что захотел сделать сюрприз девушкам-заключенным, не избалованным мужским вниманием.