Происшествия 15 августа 2023, 20:41 Факт задымления на месте взрыва в Махачкале опровергли МЧС Дагестана опровергло повторное задымление на месте взрыва в Махачкале РИА «Новости»

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Данные о дыме над руинами на месте взрыва в Махачкале не подтвердились. Информацию об этом опровергла пресс-служба МЧС по Дагестану.

Ранее Telegram-канал Shot заявил, будто бы в район ЧП вызвали пожарных из-за угрозы повторной детонации.

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«Данная информация является недостоверной», — подчеркнули в республиканском ведомстве.

Взрыв на автозаправке в Махачкале прогремел в понедельник, 14 августа. Перед этим на территории автомобильного сервиса начался пожар. В результате ЧП погибли 35 человек, в том числе двое детей.

По последним данным, ранения получили более 100 человек, из которых 64 направили лечение в больницы. Врачи решили эвакуировать 17 пострадавших в медицинские учреждения Москвы.

Во вторник, 15 августа, на месте разрушенной взрывом заправки в Махачкале появился мемориал. Жители принесли туда цветы и игрушки в память о погибших.