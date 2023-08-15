15 августа 2023, 20:41
Факт задымления на месте взрыва в Махачкале опровергли
МЧС Дагестана опровергло повторное задымление на месте взрыва в Махачкале
Данные о дыме над руинами на месте взрыва в Махачкале не подтвердились. Информацию об этом опровергла пресс-служба МЧС по Дагестану.
Ранее Telegram-канал Shot заявил, будто бы в район ЧП вызвали пожарных из-за угрозы повторной детонации.
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«Данная информация является недостоверной», — подчеркнули в республиканском ведомстве.
Взрыв на автозаправке в Махачкале прогремел в понедельник, 14 августа. Перед этим на территории автомобильного сервиса начался пожар. В результате ЧП погибли 35 человек, в том числе двое детей.
По последним данным, ранения получили более 100 человек, из которых 64 направили лечение в больницы. Врачи решили эвакуировать 17 пострадавших в медицинские учреждения Москвы.
Во вторник, 15 августа, на месте разрушенной взрывом заправки в Махачкале появился мемориал. Жители принесли туда цветы и игрушки в память о погибших.
Дагестан
Взрывы
Взрыв в Махачкале 14 августа
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