Факельное горение произошло на месте пожара в Казани. Кадры МЧС

На месте пожара на газораспределительной станции в Казани было зафиксировано факельное горение. Столб пламени взвился в небо на высоту до 50 метров.

«Происходило факельное горение высотой до 50 м. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары», — сообщила пресс-служба МЧС России по Республике Татарстан.

Фото: МЧС России по Республике Татарстан

В сообщении указано, что взрыв произошел в здании операторной. Он спровоцировал возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубических метров. В результате происшествия операторная обрушилась.

«Из-под обрушившихся конструкций здания пожарные извлекли двух пострадавших. К сожалению, в результате взрыва погиб один человек», — сказано в сообщении ведомства.

На месте пожара был создан оперативный штаб. Огонь спасатели тушили в теплоизоляционных костюмах с применением пеноподъемника. Для ликвидации пожара задействовали передвижную насосную станцию. Для охлаждения цистерн были поданы три лафетных ствола. Также в борьбе с огнем участвовал пожарный поезд с цистернами с водой.

На месте происшествия работает передвижная лаборатория. По ее данным, превышения предельно допустимой концентрации углеводородов в воздухе нет.