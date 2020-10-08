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    08 октября 2020, 22:16

    «Факел-небоскреб». На видео попал пожар в 33-этажном здании

    Наталья Жуковская

    33-этажный небоскреб в Ульсане (Южная Корея) горит с первого по последний этаж. Как пишут местные СМИ, здание высотой 300 метров превратилось в факел из-за резких порывов ветра.
    «Факел-небоскреб». На видео попал пожар в 33-этажном здании

    Пострадали 49 человек, сотни были эвакуированы.

    На кадрах, появившихся в соцсетях видно, что от здания отлетают горящие элементы обшивки. Огонь уже охватил все этажи. Точная площадь пожара пока неизвестна.

    На месте работают спасатели и техника.