08 октября 2020, 22:16
«Факел-небоскреб». На видео попал пожар в 33-этажном здании
33-этажный небоскреб в Ульсане (Южная Корея) горит с первого по последний этаж. Как пишут местные СМИ, здание высотой 300 метров превратилось в факел из-за резких порывов ветра.
Пострадали 49 человек, сотни были эвакуированы.
На кадрах, появившихся в соцсетях видно, что от здания отлетают горящие элементы обшивки. Огонь уже охватил все этажи. Точная площадь пожара пока неизвестна.
На месте работают спасатели и техника.