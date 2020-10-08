«Факел-небоскреб». На видео попал пожар в 33-этажном здании

33-этажный небоскреб в Ульсане (Южная Корея) горит с первого по последний этаж. Как пишут местные СМИ, здание высотой 300 метров превратилось в факел из-за резких порывов ветра.

Пострадали 49 человек, сотни были эвакуированы. На кадрах, появившихся в соцсетях видно, что от здания отлетают горящие элементы обшивки. Огонь уже охватил все этажи. Точная площадь пожара пока неизвестна. На месте работают спасатели и техника.