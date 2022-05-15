Фабрика Gloria Jeans загорелась в Ростовской области

Пожар начался в производственном здании компании Gloria Jeans в городе Шахты на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре в помещении производственного здания в Енисейском переулке поступило в 15:39. Прибывшие на место спасатели сообщили, что огонь распространился на площади 250 квадратных метров.

В 16:38 пламя локализовали на 450 «квадратах». На тушении пожара работают 58 человек и 17 единиц техники.

После пожара проверку по выполнению требований пожарной безопасности на производстве начала региональная прокуратура. В ведомстве подчеркнули, что по результатам примут решение о принятии мер реагирования.