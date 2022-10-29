Эзотерическая мастерская Перми отменила «Фестиваль магии» после нападения | 360°

Эксклюзив 29 октября 2022, 00:46 Эзотерическая мастерская Перми отменила «Фестиваль магии» после нападения Владельцы эзотерической мастерской «Две метлы» в Перми рассказали о нападении

Читать 360tv в

Мужчина в камуфляже с горящим «коктейлем Молотова» пытался атаковать эзотерическую мастерскую «Две метлы» в Перми. До этого заведение уже подверглось нападению вандалов, которые разбили окна и оставили граффити на стенах. Как пояснила в беседе с «360» одна из владелиц мастерской, атака на них началась после того, как они хотели устроить «Фестиваль магии».

Собеседница пояснила, что изначально мероприятие хотели провести в стиле мексиканского праздника Санта-Муэрте. В помещении сделали фотозоны и украсили все вокруг оранжевыми цветами. По словам владелицы, само название «Фестиваль магии» не понравилось генеральному директору телеканала «Спас» Борису Корчевникову.

Реклама

«Он опубликовал пост в своем Telegram-канале и во „ВКонтакте“. Назвал нас сборищем шарлатанов и нарковедьм. Что мы устраиваем обряды. Но у нас были запланированы совсем другие вещи», — подчеркнула девушка.

Реклама

По ее словам, спустя несколько дней сотрудники «Двух метел» стали получать угрозы и оскорбления. Неизвестные говорили, что сожгут студию. В результате фестиваль решили отметить, чтобы не создавать угрозы для посетителей и мастеров.

Но одними угрозами дело не закончилось. Неизвестные ночью разбили стекло в помещении, а также нарисовали на стене слово «Бесогон». Владелицы помещения пригласили полицию для написания заявления.

В тот же день в помещение пытался прорваться мужчина в камуфляжной форме с горящим «коктейлем Молотова» в руках.

«Он бежал с зажженной бутылкой. Его наудачу остановили, строители, которые были снаружи. А внутри у нас были полицейские. Это просто счастливая случайность, что его тут же задержали», — подчеркнула девушка.

Она отметила, что не понимает такой агрессии к своей работе. Она пояснила, что эзотерический центр это место, где соединяют и хранят культурные традиции разных народов. Никакого культа смерти там никто не проповедует.

«Просто когда вот этот мужчина бежал, нас там было шесть женщин. У каждой есть дети. Как он предполагал? Он придет и нас всех сожжет? Женщин с детьми, которые занимаются эзотерической деятельностью, которые просто хотели провести свой фестиваль?» — отметила она.

Владелица «Двух метел» отметила, что написала заявление в полицию не только на того, кто хотел сжечь салон, но и на всех, кто звонил с угрозами. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту.