Эвакуированным жителям многоэтажки в Красноярске разрешили вернуться домой

Жильцам многоэтажки в Красноярске, где произошел хлопок, разрешили вернуться в квартиры. Дом обследовала специальная комиссия.

«Комиссией, в состав которой вошли представители администрации города Красноярска, отдела ГО, ЧС и ПБ проведено визуальное обследование пострадавшего подъезда, в результате которого принято решение о возвращении жильцов в свои квартиры», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу управления МЧС по Красноярскому краю.

Кроме того, на доме установили специальные маяки, которые будут следить за его состоянием до прибытия комплекса «Стрела-П».

Хлопок произошел в 15:26 (11:26 по московскому времени) 15 сентября в 10-этажном негазифицированном доме № 14 по улице Аральская. Из дома были эвакуированы 37 человек. На месте происшествия работали кинологи.

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Хлопок деформировал стену между мусоропроводом и лестницей. Кроме того, в одном подъезде выбило стекла, повредило несколько балконов и пять автомобилей.

В мэрии Красноярска подтвердили, что угрозы обрушения нет. Там также рассказали, что жителям предложили расселение, но они отказались.