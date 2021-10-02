Эвакуированным жильцам разрешили вернуться домой после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Жильцам эвакуированного дома разрешили вернуться в свои квартиры после взрыва газа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

«Жители эвакуированного восьмого подъезда дома № 18 на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, которые находились в пункте временного размещения в школе № 58, начали возвращаться в свои квартиры после завершения первичных контраварийных работ», — заявили в пресс-службе.

Специалисты домоуправляющей компании уже начали подключать все коммуникации. Первый замглавы администрации города Дмитрий Сивохин уточнил, что газоснабжения не будет только в том подъезде, где произошел взрыв. Газ появится после того, как будет проверена работа вентиляционных каналов.

«Все остальные системы жизнеобеспечения в доме будут работать уже сегодня — горячее и холодное водоснабжение, отопление, электричество», — пообещал Сивохин.

Он добавил, что пока вернуться домой не смогут жильцы двух квартир, наиболее пострадавших от взрыва. Пострадавших жильцов одной из квартир отправили в больницу для оказания помощи, а другой — разместили в гостинице.

Взрыв газа прогремел в одной из квартир в Нижнем Новгороде утром 2 октября. В результате пострадали два человека. Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.