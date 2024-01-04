Происшествия 04 января 2024, 15:55 Эвакуированным из-за несработавших снарядов ВСУ белгородцам разрешили вернуться домой Губернатор Гладков: белгородцы вернулись домой после вывоза снарядов ВСУ РИА «Новости»

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Жители домов Белгорода, около которых нашли неразорвавшиеся украинские снаряды, начали возвращаться в свои квартиры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что все снаряды военные взрывотехники вывезли на полигон для уничтожения.

Неразорвавшиеся украинские боеприпасы после обстрела Белгорода нашли на Красноармейской улице, где стоят частные дома, и в микрорайоне Улитка

По словам Гладкова до вывоза снарядов всех жителей эвакуировали. Он уточнил, что из частного сектора вывезли порядка 600 человек.

Из микрорайона Улитка вывезли жителей многоквартирных домов. Часть людей отправили в пункты временного размещения. Остальные уехали к родственникам.

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что в пунктах временного размещения на время утилизации снарядов находился 101 житель.

Оставленные жителями дома взяли под охрану от мародеров сотрудники полиции и бойцы белгородской самообороны.

Все три найденных боеприпаса взрывотехники Министерства обороны вывезли на полигон для уничтожения. На время транспортировки опасного груза часть дорог в Белгороде перекрыли.