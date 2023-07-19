Происшествия 19 июля 2023, 13:00 Эвакуированных из-за взрыва на полигоне жителей Крыма разместили в школах Прокуратура Крыма взяла под контроль эвакуацию жителей после взрывов на полигоне

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Сотрудники прокуратуры Крыма взяли под контроль соблюдение прав эвакуированных жителей Кировского района после взрывов на местном полигоне. Представители ведомства прибыли в пункты временного размещения, чтобы проверить обеспечение жителей водой, продовольствием и медикаментами. В распоряжении «360» оказалось видео с места.

На опубликованных кадрах видно, что эвакуированных разместили в одной из школ республики. Пожилой женщине стало плохо, и ее уложили в одном из помещений. Часть жителей расположились в классах.

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Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что всего из Кировского района эвакуируют жителей четырех сел. Домой они смогут вернуться, по предварительным данным, через сутки.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что с территории постоянно слышны взрывы, но гражданская инфраструктура не пострадала.

Глава республики Сергей Аксенов пообещал, что ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации проведут в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что причину пожара установят следственные органы.

Чрезвычайная ситуация заставила власти региона закрыть участок трассы «Таврида» со 118-го по 130-й километр в обоих направлениях. Водителей попросили выбирать пути объезда.