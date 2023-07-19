Происшествия 19 июля 2023, 08:47 Эвакуированных из-за пожара жителей сел в Крыму поселят в двух школах МЧС Крыма сообщило об открытии двух ПВР в школах для эвакуированных жителей сел РИА «Новости»

Читать 360tv в

Из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное в Кировском районе эвакуируют свыше 2,2 тысячи жителей. Их расселят в двух пунктах временного размещения на базе школ, сообщило в своем Telegram-канале МЧС Крыма.

«Эвакуированные будут размещены в ПВР: школа села Первомайское и школа № 2 в Кировском», — объявили в ведомстве.

Реклама

Из прилегающих к месту пожара сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное вывезут в безопасное место 2225 человек. МЧС Крыма сообщило, что их обеспечат необходимыми вещами и горячим питанием.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что эвакуация временная и продлится около суток. Для координации действий создали оперативный штаб, им руководит глава региона Сергей Аксенов.

Пожар случился на полигоне в Кировском районе Крыма. Из-за этого перекрыли движение по участку трассы «Таврида» и перенаправили поток машин и автобусов на отрезке между Первомайским и Феодосией на старую керченскую дорогу. Расписание движения железнодорожного транспорта осталось прежним.