Эвакуированные в Ярославле после хлопка газа жильцы вернулись домой

Спасатели эвакуировали дом в Ярославле, где в квартире взорвался газ. Есть один пострадавший Подробнее

«По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение заселить обратно жильцов с перового по восьмой подъездов, кроме второго», — приводит агентство слова собеседника. По его ловам во втором подъезде проживали 33 человека, 27 из которых разместились у родственников, а оставшиеся шесть — в гостинице «Которосль» города Ярославль.

Представитель пресс-службы МЧС России также рассказал, что уже в воскресенье комиссия из мэрии начнет оценивать повреждения, а также возможность восстановления поврежденных конструкций.

Ранее стало известно, что Спасатели МЧС провели эвакуацию жильцов дома в Ярославле, в котором вечером в субботу 30 ноября произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента пострадал один человек. Эвакуированы были 350 жильцов.