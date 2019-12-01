  • Эвакуированные в Ярославле после хлопка газа жильцы вернулись домой

    01 декабря 2019, 04:35

    Валерия Шафирко

    Часть эвакуированных жильцов жилого дома в Ярославле, где произошел хлопок газа, вернулась в свои квартиры, остальные разместились у родственников и в гостинице. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
    Эвакуированные в Ярославле после хлопка газа жильцы вернулись домой

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    «По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение заселить обратно жильцов с перового по восьмой подъездов, кроме второго», — приводит агентство слова собеседника. По его ловам во втором подъезде проживали 33 человека, 27 из которых разместились у родственников, а оставшиеся шесть — в гостинице «Которосль» города Ярославль.

    Представитель пресс-службы МЧС России также рассказал, что уже в воскресенье комиссия из мэрии начнет оценивать повреждения, а также возможность восстановления поврежденных конструкций.

    Ранее стало известно, что Спасатели МЧС провели эвакуацию жильцов дома в Ярославле, в котором вечером в субботу 30 ноября произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента пострадал один человек. Эвакуированы были 350 жильцов.