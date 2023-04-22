Происшествия 22 апреля 2023, 18:56 Эвакуированные в Белгороде жильцы начали возвращаться домой — мэр Мэр Белгорода Демидов: жители улиц Шаландина, Губкина и Ватутина возвращаются домой «ВКонтакте»

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Эвакуированные жильцы домов на улицах Шаландина, Губкина и Ватутина в Белгороде уже возвращаются обратно, написал в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов. По его словам, сейчас коммунальщики убирают территорию и засыпают яму на месте обнаружения неразорвавшегося снаряда.

Градоначальник добавил, что власти доставили автобусами людей из пунктов временного размещения.

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«Автомобили, эвакуированные ГИБДД из опасной зоны, ждут владельцев на стоянке перед КЦ „Русич“. Всего было вывезено 15 автомобилей», — рассказал Демидов.

Днем 22 апреля губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде обнаружили авиационный снаряд. Жильцов нескольких домов решили эвакуировать, напомнило издание Nation News.

Неразорвавшийся снаряд застрял в земле на глубине нескольких метров, добавили журналисты Nation News. Речь идет об авиабомбе ФАБ-500. Позже в Сети появились фотографии с места происшествия. Люди аккуратно извлекали взрывоопасный предмет, сообщило Nation News.

Глава Белгородской области добавил, что боеприпас вывезли за пределы жилого сектора, поэтому люди могут возвращаться домой.

«Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — процитировало Гладкова Nation News.

Специалисты вывезли бомбу для уничтожения на полигон в Яковлевский городской округ. Ранее в региональном МЧС уточнили, что снаряд не взрывоопасен — к такому выводу пришли осмотревшие его эксперты.