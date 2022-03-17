facebook_pixel
    17 марта 2022, 22:38

    Медуниверситет и школу эвакуировали в Красноярске

    Артур Блянихов

    Из-за угрозы минирования прошла эвакуация студентов и персонала Красноярского государственного медицинского университета. Об этом написал ТАСС.

    По данным информагентства, учащимся одной из городских школ также пришлось оперативно покинуть здание из-за сообщения о возможном взрыве.

    «Сообщения о возможном взрывном устройстве поступили на электронную почту. Была проведена эвакуация», — цитирует представителя экстренных служб «ФедералПресс».

    На сайте университета в соцсетях предупредили, что занятия для студентов первого и второго курса будут проводиться в удаленном формате.