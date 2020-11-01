Горняков эвакуировали из шахты в Коми из-за пожара

Информация о возгорании в уклонном блоке нефтешахты «Яреганефть». поступила от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда Ухты. Всего в шахте находились 82 человека. В данный момент проходит их эвакуация.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО «Лукойл-Коми», которое владеет шахтой, сообщил, что все горняки вышли на поверхность после задымления в уклонном блоке.

«По имеющейся у нас информации, людей всех подняли. На шахте задымление», — заявили в пресс-службе.

Информации о пострадавших и причинах возникновения огня пока нет.