01 ноября 2020, 21:27
Горняков эвакуировали из шахты в Коми из-за пожара
Пожар начался на нефтяной шахте компании «Яреганефть» в Ухте. Находящихся внизу горняков начали поднимать на поверхность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми.
Информация о возгорании в уклонном блоке нефтешахты «Яреганефть». поступила от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда Ухты. Всего в шахте находились 82 человека. В данный момент проходит их эвакуация.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО «Лукойл-Коми», которое владеет шахтой, сообщил, что все горняки вышли на поверхность после задымления в уклонном блоке.
«По имеющейся у нас информации, людей всех подняли. На шахте задымление», — заявили в пресс-службе.
Информации о пострадавших и причинах возникновения огня пока нет.