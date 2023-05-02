Происшествия 02 мая 2023, 16:52 Эвакуацию школы и колледжа провели в Нижневартовске из-за сообщения о минировании

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В Нижневартовске сотрудники органов провели эвакуацию школы и колледжа. Причиной послужило сообщение о минировании. Об этом сообщил ФедералПресс со ссылкой на пост в группе «ЧП Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

Эвакуацию провели в школе № 14 и политехническом колледже. Всего из здания вывели 1200 человек, среди которых учащиеся и сотрудники. В результате занятия в учебных заведениях отменили, написали «Новые Известия».