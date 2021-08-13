Эвакуацию провели в воронежском ТЦ, рядом с которым взорвался автобус

В Воронеже людей эвакуировали из торгового центра «Галерея Чижова», вблизи которого накануне вечером взорвался автобус. Пожарная сигнализация сработала из-за проведения ремонтных работ, сообщили представители ТЦ газете «Коммерсант».

В торговом центре прозвучало объявление о чрезвычайной ситуации, всех людей попросили покинуть помещение. Посетители и персонал вышли на улицу. Позднее им разрешили вернуться в торговый центр.

В пресс-службе «Галереи Чижова» заявили, что пожарная сигнализация сработала из-за ремонтных работ, во время проведения которых был задет датчик. Так как безопасность посетителей для компании на первом месте, сначала из здания эвакуировали людей, а уже после этого установили причину. В ТЦ заверили, что поводов для паники не было.

Вечером 12 августа рядом с остановкой общественного транспорта недалеко от ТЦ «Галерея Чижова» в Воронеже произошел взрыв в пассажирском автобусе. Пострадали 19 человек. Две женщины впоследствии скончались в больнице.

Материалы с места взрыва начали изучать взрывотехники и криминалисты НАК.