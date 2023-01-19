Происшествия 19 января 2023, 15:59 Эвакуацию провели в Тимирязевской сельхозакадемии в Москве из-за угрозы взрыва Студентов и сотрудников Тимирязевской академии в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

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В Москве эвакуировали учебные корпуса и общежития Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Людей пришлось вывести из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, информация о возможном взрыве в кампусе университета поступила от анонимного источника.

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«Проведена эвакуация учебных корпусов и общежитий», — уточнил он.

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Учащиеся вуза рассказали, что их попросили покинуть кампус, но не объясняли причины эвакуации.

Сообщения о минировании разных объектов в России появляются регулярно. Зачастую неизвестные отправляют письма по электронной почте, угрожая взорвать суды, школы, торговые центры и прочие места массового скопления людей.

В основном отправления, как выяснилось, слали из-за границы. ФСБ России отмечала, что ряд иностранных ресурсов, с которых поступали письма, заблокировали.