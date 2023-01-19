19 января 2023, 15:59
Эвакуацию провели в Тимирязевской сельхозакадемии в Москве из-за угрозы взрыва
Студентов и сотрудников Тимирязевской академии в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
В Москве эвакуировали учебные корпуса и общежития Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Людей пришлось вывести из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По словам собеседника агентства, информация о возможном взрыве в кампусе университета поступила от анонимного источника.
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«Проведена эвакуация учебных корпусов и общежитий», — уточнил он.
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Учащиеся вуза рассказали, что их попросили покинуть кампус, но не объясняли причины эвакуации.
Сообщения о минировании разных объектов в России появляются регулярно. Зачастую неизвестные отправляют письма по электронной почте, угрожая взорвать суды, школы, торговые центры и прочие места массового скопления людей.
В основном отправления, как выяснилось, слали из-за границы. ФСБ России отмечала, что ряд иностранных ресурсов, с которых поступали письма, заблокировали.
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