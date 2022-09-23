Эвакуацию провели в соборе Псковского кремля | 360°

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Эвакуацию провели в соборе Псковского кремля

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Из-за сообщения о минировании из храма в Пскове эвакуировали прихожан. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Неизвестные сообщили о «минировании» Свято-Троицкого кафедрального собора Псковского кремля. Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского привезли в Псков, а после поместили в церковь Николы со Усохи. На место происшествия прибыли спасатели, передал «ФедералПресс».

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«Сообщение поступило во время богослужения в честь принесения мощей преподобного Сергия Радонежского», — отметили в ведомстве.

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Эвакуации

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