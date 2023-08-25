Происшествия 25 августа 2023, 17:05 Эвакуацию объявили в московском парке «Зарядье» Парк «Зарядье» в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании РИА «Новости»

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В московский парк «Зарядье» поступило сообщение о минировании. Об этом рассказало издание РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным СМИ, информация поступила анонимно. После этого территорию парка оцепили, а посетителей эвакуировали.

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К месту выехали сотрудники оперативных служб города.

Парк «Зарядье» в Москве временно закрывали из-за сообщения о подозрительном устройстве 22 августа. Пространство обследовали кинологи, однако ничего не обнаружили.