Происшествия

25 августа 2023, 17:05

Эвакуацию объявили в московском парке «Зарядье»

Парк «Зарядье» в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании

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В московский парк «Зарядье» поступило сообщение о минировании. Об этом рассказало издание РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным СМИ, информация поступила анонимно. После этого территорию парка оцепили, а посетителей эвакуировали.

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К месту выехали сотрудники оперативных служб города.

Парк «Зарядье» в Москве временно закрывали из-за сообщения о подозрительном устройстве 22 августа. Пространство обследовали кинологи, однако ничего не обнаружили.

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