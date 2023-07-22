Происшествия 22 июля 2023, 12:47 Эвакуацию объявили в Крыму из-за детонации на складе боеприпасов Глава Крыма Аксенов: началась эвакуация людей в радиусе 5 км от места атаки БПЛА РИА «Новости»

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Власти Крыма начали эвакуацию жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе пяти километров от места ЧП в Красногвардейском районе, где после атаки украинских БПЛА сдетонировал склад боеприпасов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Принято решение об эвакуации населения в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения», — уточнил он.

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Аксенов указал, что для минимизации рисков руководство региона приостановило движение на Крымской железной дороге. Он выразил надежду, что последствия ЧП устранят в сжатые сроки.

По предварительным данным, добавил глава Крыма, разрушений и пострадавших в результате атаки беспилотников нет.

Утром в субботу, 22 июля, ВСУ попытались атаковать БПЛА инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и все профильные службы.