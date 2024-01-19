Происшествия 19 января 2024, 17:11 Эвакуацию объявили из торгового центра рядом с горящим в Челябинске рынком МЧС: площадь пожара на рынке в Челябинске выросла до 1,2 тыс. кв. м

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Пожар на территории рынка в Челябинске разросся. Его площадь, по данным пресс-службы ГУ МЧС России, достигла уже 1200 квадратных метров.

Торговые ряды рядом с ТРК «Европа-Азия», уточнили в ведомстве, загорелись уже после закрытия рынка. Людей в павильонах не было.

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«Огнем охвачено 1200 квадратных метров», — обратили внимание в МЧС, добавив, что группировку спасателей довели почти до 100 человек.

К тушению привлекли 96 специалистов и 36 единиц техники.

В целях безопасности посетителей и персонал расположенного рядом с рынком торгового комплекса начали эвакуировать.

По данным РИА «Новости», возник риск перехода огня на соседние с рыночными павильонами здания. Основные усилия пожарные сосредоточили на ликвидации пламени и защите соседних строений.

Прокуратура Челябинской области начала проверку, в ходе которой дадут оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.