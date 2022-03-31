Эвакуацию начали в ТЦ «Покровское-Стрешнево» из-за задымления

В торговом центре «Покровское-Стрешнево» в Москве начали эвакуацию посетителей и персонала. Причиной стало задымление в туалете ТЦ, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что эвакуация началась в ТЦ по адресу: проезд Стратонавтов, 9, к. 2, рядом со станцией метро «Тушинская».

По данным источника, в одном из туалетов было незначительное возгорание. Его уже ликвидировали, но эвакуация продолжилась.