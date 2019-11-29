Эвакуацию начали из Центрального телеграфа и студии канала «Царьград»
Суды Москвы и Петербурга эвакуировали из-за угрозы минированияПодробнее
Причиной эвакуации стали анонимные звонки о минировании. Выводить людей на улицу начали днем 29 ноября.
Эту информацию также подтвердили на сайте телеканала Царьград.
Эвакуации в Москве и Санкт-Петербурге продолжаются уже второй день. Ранее сообщалось о возможном минировании сразу нескольких судов города. В Москве неизвестный заявлял о бомбах в Басманном суде, Черемушкинском районном суде, а также в зданиях Чертановского и Замоскворецкого судов.
В Петербурге людей выводили из Выборгского, Приморского и Невского судов.
В четверг, 28 ноября, эвакуацию тоже проводили в судах двух городов. В столице сообщалось о минировании Тверского, Мещанского и Кузьминского районных судов, а в Петербурге — городской суд.