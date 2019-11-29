  • Эвакуацию начали из Центрального телеграфа и студии канала «Царьград»

    29 ноября 2019, 15:36

    Дарья Бунякова

    Сотрудники оперативных служб начали эвакуацию людей из здания Центрального телеграфа в Москве, а также выводят сотрудников из студии канала «Царьград». Об этом «360» сообщил информированный источник.
    Эвакуацию начали из Центрального телеграфа и студии канала «Царьград»

    Суды Москвы и Петербурга эвакуировали из-за угрозы минирования

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    Причиной эвакуации стали анонимные звонки о минировании. Выводить людей на улицу начали днем 29 ноября.

    Эту информацию также подтвердили на сайте телеканала Царьград.

    Эвакуации в Москве и Санкт-Петербурге продолжаются уже второй день. Ранее сообщалось о возможном минировании сразу нескольких судов города. В Москве неизвестный заявлял о бомбах в Басманном суде, Черемушкинском районном суде, а также в зданиях Чертановского и Замоскворецкого судов.

    В Петербурге людей выводили из Выборгского, Приморского и Невского судов.

    В четверг, 28 ноября, эвакуацию тоже проводили в судах двух городов. В столице сообщалось о минировании Тверского, Мещанского и Кузьминского районных судов, а в Петербурге — городской суд.