Эвакуацию начали из Центрального телеграфа и студии канала «Царьград»

Сотрудники оперативных служб начали эвакуацию людей из здания Центрального телеграфа в Москве, а также выводят сотрудников из студии канала «Царьград». Об этом «360» сообщил информированный источник.

Суды Москвы и Петербурга эвакуировали из-за угрозы минирования Подробнее

Причиной эвакуации стали анонимные звонки о минировании. Выводить людей на улицу начали днем 29 ноября.

Эту информацию также подтвердили на сайте телеканала Царьград.

Эвакуации в Москве и Санкт-Петербурге продолжаются уже второй день. Ранее сообщалось о возможном минировании сразу нескольких судов города. В Москве неизвестный заявлял о бомбах в Басманном суде, Черемушкинском районном суде, а также в зданиях Чертановского и Замоскворецкого судов.

В Петербурге людей выводили из Выборгского, Приморского и Невского судов.

В четверг, 28 ноября, эвакуацию тоже проводили в судах двух городов. В столице сообщалось о минировании Тверского, Мещанского и Кузьминского районных судов, а в Петербурге — городской суд.