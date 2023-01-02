Эксклюзив 02 января 2023, 09:13 Эвакуацию людей провели из здания на Большой Никитской улице в Москве — источник Источник «360»: 40 человек эвакуировали из здания на Большой Никитской улице в Москве РИА «Новости»

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Эвакуация жильцов произошла из здания на Большой Никитской улице в Москве, сообщил источник «360». По его данным, в доме на третьем и четвертом этаже расположена гостиница и ресторан. На улицу из-за задымления вывели 40 человек, уточнил он.

По предварительной информации, возгорание началось в перекрытиях между вторым и третьим этажами, добавил источник. По его информации, здание газифицировано. Внешних признаков горения не было. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

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В региональном ГУ МЧС «360» подтвердили данные о происшествии по этому адресу.

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«На Большую Никитскую у нас выезжала команда, 24/1, строение 6. В 09:00 передали, что возгорание ликвидировано, что горело — уточняется, предварительно, без пострадавших», — сказали в ведомстве.