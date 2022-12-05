Эксклюзив 05 декабря 2022, 19:28 Эвакуацию из музея на Красной площади провели из-за сообщения о минировании Источник «360»: сотрудников музея на Красной площади эвакуировали из-за угрозы взрыва РИА «Новости»

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Информация о возможном взрыве в музее Отечественной войны 1812 года поступила днем в понедельник, 5 ноября. Его сотрудников эвакуировали, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Людей из расположенного на Красной площади здания вывели сотрудники Росгвардии. На месте происшествия работали кинологи.

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В этот же день неизвестный пригрозил раскидать ртутные бомбы по московскому ТЦ «Атриум» и потребовал перечислить ему биткоины.

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В первых числах ноября стало известно об эвакуации нескольких московских судов. Причины экстренных мер остались неизвестными.