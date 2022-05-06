06 мая 2022, 16:55
Эвакуацию 33 зданий провели в Ставрополе в связи с сообщениями о «минировании»
В Ставрополе из-за сообщений о «минировании» и «вредных веществах», якобы находящихся в ряде зданий, пришлось эвакуировать людей из 33 объектов — из 27 школ и шести административных зданий.
Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на администрацию города, тревога оказалась ложной. В ходе обследования зданий саперами и кинологами со служебными собаками ничего опасного не обнаружили.
Такой же «атаке» подверглись находящиеся неподалеку Кисловодск и Пятигорск. Результат — тот же.