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    06 мая 2022, 16:55

    Эвакуацию 33 зданий провели в Ставрополе в связи с сообщениями о «минировании»

    Арина Бобкова

    В Ставрополе из-за сообщений о «минировании» и «вредных веществах», якобы находящихся в ряде зданий, пришлось эвакуировать людей из 33 объектов — из 27 школ и шести административных зданий.

    Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на администрацию города, тревога оказалась ложной. В ходе обследования зданий саперами и кинологами со служебными собаками ничего опасного не обнаружили.

    Такой же «атаке» подверглись находящиеся неподалеку Кисловодск и Пятигорск. Результат — тот же.