Происшествия 02 апреля 2023, 12:03 Эвакуацию 230 горняков начали в Ростовской области после задымления в шахте Эвакуация 230 горняков шахты «Обуховская» началась в Ростовской области после задымления РИА «Новости»

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Задымление произошло на глубине 199 метров в шахте «Обуховская» недалеко от города Зверево Ростовской области. Прибывшие на место спасатели приступили к эвакуации горняков. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на областной главк МЧС.

В ведомстве уточнили, что сведения о задымлении поступили на пульт дежурного в 10:40 по московскому времени. Очаг расположен в центральной промежуточной подстанции на глубине 199 метров.

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«По уточненной информации, проводится эвакуация 229 человек», — заявили в МЧС.

В пресс-службе подчеркнули, что открытого горения нет. На месте запустили систему вентиляции, чтобы избавиться от дыма. По предварительным данным, никто не пострадал.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале уточнил, что из подстанции шахтового ствола эвакуируют 229 человек.

«Открытого горения нет, вентиляционная система запущена на реверс. Погибших, пострадавших нет», — добавил глава региона.

Голубев подчеркнул, что на место отправились два отделения горных спасателей — всего 21 человек и четыре единицы техники.

Это второе ЧП на шахте «Обуховская» на этой неделе. В понедельник, 27 марта, во время работ по укреплению горных выработок под обрушившейся породой погиб обходчик. Двух его коллег с травмами доставили в больницу. Ростовский главк СК сообщил, что возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Заместитель генерального директора шахты Юрий Зуев в беседе с ТАСС заявил, что работа горняков продолжается в обычном режиме.