19 февраля 2024, 13:10
Эвакуация жителей Лобни из-за взрывчатки попала на видео
Жители Лобни с животными эвакуировались в школу из-за взрывного устройства
В Лобне из-за найденной взрывчатки в машине ввели режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Жителей нескольких домов эвакуировали в школы № 3 и № 5. Улицы перекрыты, в нескольких локациях дежурят сотрудники правоохранительных органов. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
Всего эвакуировали три дома на Мирной улице и один — на улице Дружбы.
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«Сотрудники МВД буквально на каждом метре, много оцепления во дворах, у дороги. До какого момента продлится, неизвестно», — сообщил корреспондент с места происшествия.
Люди взяли с собой самые необходимые вещи, забрали животных и ушли. Как отмечали жители, по дорожкам во дворах не пропускают, приходится много обходить.
Взрывное устройство обнаружили в автомобиле на улице Дружбы. Подозреваемого задержали, на месте происшествия работают взрывотехники.
Ранее в Запорожской области предотвратили покушение на чиновника. Взрывчатку под машину заложил украинский агент, притворившийся инвалидом.
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