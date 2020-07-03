Эвакуация поселка с поврежденным газопроводом завершилась в Самарской области

Около 1,6 тысячи жителей поселка в Самарской области, где повреждена незаконная врезка в газопровод, находятся в безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Чтобы исключить малейшую угрозу для людей, провели оповещение и эвакуацию жителей…» — написал Азаров на своей странице в Instagram. По его словам, о завершении эвакуации ему сообщил глава района.

Многие оставили свои дачные участки и уехали домой, другие отправились к родственникам. Пункты временного размещения на 300 человек развернули в местных доме культуры и школе. Туда уже доставили 89 жителей поселка. Еще 13 человек отказались от эвакуации.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что из-за работ на газопроводе движение транспорта по Южному шоссе от улицы Утевская до Стромиловского шоссе ограничено.

Ведомство отметило, что на месте повреждения врезки предельно допустимая концентрация газа не превышена. Пострадавших нет. Специалисты проводят отжиг газа в двух технологических колодцах. После этого начнутся аварийно-восстановительные работы.

ЧП произошло 2 июля. Во время земляных работ там повредили незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления в Волжском районе региона.