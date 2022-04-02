Эвакуация началась в Красноярском крае из-за пожара

Жителей садовых товариществ под Минусинском в Красноярском крае эвакуируют из-за пожара. Для этого организованы пункты временного размещения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону.

Один пункт появился в школе Минусинска, еще два — в школе и сельском клубе поселка Селиваниха. Людей туда сопровождают полицейские.

Лесной пожар начался в Красноярском крае из-за загоревшегося мусора. Огонь перекинулся на деревья. Из-за сильного ветра он быстро распространяется, в тушении приняли участие 130 пожарных и 28 единиц спецтехники. Также на место происшествия направили пожарный поезд.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в России в 2021 году из-за огня пострадало более 10 миллионов гектаров леса. Он отметил, что к тушению привлекались силы Минобороны, МЧС, Авиалесоохраны и вертолеты частных компаний.