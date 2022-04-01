Эвакуация началась в аэропорту Волгограда из-за сообщения о «минировании»

Эвакуация началась в волгоградском аэропорту. Причиной этого послужила информация о минировании. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-секретаря воздушной гавани Анастасию Голодову.

Специалист подчеркнула, что на данный момент рейсы не стали задерживать. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия и проводят поиск опасных предметов. Следователи попытаются выяснить, кто именно направил подобное сообщение.