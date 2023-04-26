Эксклюзив 26 апреля 2023, 11:43 Эвакуация началась из БЦ «Омега Плаза» в Москве из-за анонимного сообщения об угрозе Источник «360: людей эвакуируют из БЦ „Омега Плаза“ в Москве из-за террористической угрозы Pxhere

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Утром 25 апреля людей из бизнес-центра «Омега Плаза» на юге Москвы стали эвакуировать из-за сообщений о террористической угрозе. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть толпу, которая покидает бизнес-центр.

Сейчас здание проверяют специалисты. Все информация уточняется.