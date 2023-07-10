Происшествия 10 июля 2023, 09:08 Эвакуация людей из поселка в Краснодарском крае началась из-за подтоплений МЧС сообщило об эвакуации жителей Мирного на Кубани из-за подтоплений

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Спасатели эвакуируют жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус из-за подтоплений, которые произошли после сильных ливней. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Ведомство уточнило, что в поселке Мирный подтопило примерно 150 придомовых территорий и домов, в воде частично оказались 13 улиц. Вода в реке Хорота в Сочи достигла высоких отметок.

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«На месте работают 10 оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты МЧС России эвакуируют жителей», — рассказали в МЧС.

Там добавили, что в пункты временного размещения отправили 54 человека, в том числе 15 детей. Ликвидацией непогоды занимаются 146 человек и 55 единиц техники.

Сильные ливни прошли в Краснодарском крае накануне. В частности, они были в Адлере, который граничит с Сириусом. Мэрия Сочи уточнила, что вечером 9 июля выпало по крайней мере 100 миллиметров осадков. Городские службы федеральной территории Сириус в связи со сложившейся ситуацией работают в усиленном режиме.