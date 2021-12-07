Эвакуация экипажа китайского сухогруза завершилась на Сахалине
МЧС: эвакуация экипажа китайского сухогруза Xing Yuan завершилась на Сахалине
Эвакуация экипажа судна Xing Yuan, которое село на мель у берегов Сахалина, успешно завершилась. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.
«В 14:26 (06:27 по московскому времени —прим. ред.) эвакуация экипажа с судна Xing Yuan успешно завершилась. Все 12 человек доставлены на берег и проходят процедуру таможенного досмотра», — сказано в сообщении ведомства.
Специалисты осмотрят судно и установят боновые заграждения, разлива топлива нет. Начальник ГУ МЧС по Сахалинской области находится на месте ЧП, также там работают шесть спасателей и три единицы техники.
В понедельник, 6 декабря, стало известно, что сухогруз сел на мель около Холмского порта во время шторма, он не смог самостоятельно сняться с якоря. Портом приписки судна является Сьерра-Лионе.
На борту находились 12 граждан Китая и 103 тонны топлива. По информации морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска, сухогруз не получил никаких повреждений.