Эвакуатор забрал на штрафстоянку сани Деда Мороза в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга могли наблюдать на улице Плотинке не что иное, как сани Деда Мороза. На них была оставлена записка «Ушел, вернусь в 23:59 31 декабря».

Ко всему этому оказался приложен номер телефона. Те, кто звонил по нему, получали новогоднее поздравление.

Однако долго сказка не продлилась: приехал эвакуатор и увез сани с собой. Теперь зимнему волшебнику придется заплатить штраф, непонятно, правда, по какой категории.

Ранее большинство опрошенных россиян выступили за то, чтобы 31 декабря в стране официально и навсегда объявили нерабочим днем. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. Россиян спросили, хотели бы они, чтобы 31 декабря навсегда объявили нерабочим днем, и 81% респондентов ответили положительно. Идею подержали 84% женщин и 79% мужчин.

При этом россияне решили не праздновать Новый год в ресторанах. Столики на ночь с 31 декабря на 1 января бронируют мало, а некоторые отменяют заказы. Об этом в Ginza Project, Tigrus Group и других ресторанных сетях рассказали средствам массовой информации.