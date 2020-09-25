Эвакуатор сбил школьницу на зебре в Петербурге

Авария произошла 25 сентября, около 15:00, на Гражданском проспекте, возле дома № 111. Там водитель эвакуатора не заметил девочку и сбил ее.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее такси врезалось в окно магазина стройматериалов в Санкт-Петербурге. Водитель уснул за рулем. В машине сидела девушка, которая ехала сдавать экзамен для получения водительских прав.