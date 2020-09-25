25 сентября 2020, 18:57
Эвакуатор сбил школьницу на зебре в Петербурге
Эвакуатор Hyundai сбил 13-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Авария произошла 25 сентября, около 15:00, на Гражданском проспекте, возле дома № 111. Там водитель эвакуатора не заметил девочку и сбил ее.
Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее такси врезалось в окно магазина стройматериалов в Санкт-Петербурге. Водитель уснул за рулем. В машине сидела девушка, которая ехала сдавать экзамен для получения водительских прав.